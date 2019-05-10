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Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kayseri’de Melikgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Koyuncubaba mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler kaçak kazı yapan ve kaçmaya çalışan N.U, İ.Ö ve C.Y ‘yi kıskıvrak yakaladı. Kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi de olay yerinden kaçmayı başardı.


Polis ekipleri kazının yapıldığı müstakil evde yaptıkları aramalarda 2 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 39 adet dolu fişek, 10 adet dolu kartuş ve 18 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde kullanımında kullanılan çeşitli aparatlar da bulundu.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatarak yakalanan 3 şahıs da gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Polislerden kaçan 2 şahsın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

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