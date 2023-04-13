Kayseri'de kaçakçılara darbe: 15 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 kişi yakalanırken, binlerce litre kaçak akaryakıt, kaçak sigaralar ve cep telefonları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Nisan arasında kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan yapılan aramalarda ise 17 bin 857 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 300 paket kaçak sigara, 60 adet elektronik sigara, 17 adet cep telefonu ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.