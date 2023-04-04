İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 930 kilogram tütün ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 930 kilogram sahte tekel bandrollü tütün ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 930 kilogram sahte tekel bandrollü tütün ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesi çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından iki farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 930 kilogram sahte tekel bandrollü kaçak tütün ele geçirildi.

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