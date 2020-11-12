Kayseri'de kamuya açık alanlarda, maske ve sigara denetimi yapıldı

Kayseri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında, maske ve sigara denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde maske takmayan bir vatandaşa maske verildikten sonra cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda 81 ilde kamuya açık alanlarda, insanların yoğun olduğu parklarda, pazarlarda, toplu taşıma alanlarında, caddeler ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. Bu doğrultuda Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kamuya açık alanlarda maske ve sigara denetimi yaptı. Cumhuriyet Meydanında yapılan maske ve sigara denetiminde, polis ekipleri vatandaşları kamuya açık alanlarda sigara içmemeleri ve maskelerini uygun şekilde takmaları yönünde uyardı.

Yaptığı denetimlerde maskesiz bir vatandaşı tespit eden ekipler, vatandaşa öncelikle maske verdi, daha sonrasında ise cezai işlemde bulundu. Maske takmayarak ceza yiyen vatandaş ise sigara içmek için maskesini çıkardığını ve daha sonrasında maskesini kaybettiğini söyledi.