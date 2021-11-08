İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı: Yaralılar var

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan yolcu otobüsünün evin duvarına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan yolcu otobüsünün evin duvarına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri-Niğde yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Kayseri'den Niğde istikametine giden yolcu otobüsü, kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Kazada yaralanan şahıslar ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.