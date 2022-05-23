Kayseri'de 'Kapan' uygulamasında aranan 20 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün hırsızlık suçlarıyla mücadele çerçevesinde başlattığı 'Kapan' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapan uygulaması çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kayabaşı, Battalgazi, Fevziçakmak, Fevzioglu, Yavuzlar, Hürriyet, Harman mahalleleri ve farklı adreslerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'hırsızlık' suçundan toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç., hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. ile çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 12 şahıs serbest bırakılırken, 8 kişi ise cezaevine teslim edildi.