Kayseri'de kar manzaraları

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Erciyes'te kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Kayseri meydanı havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, Erciyes Dağı'nda da etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı 70 santime kadar ulaştı. Erciyes AŞ ekipleri pistlerde kar ezme makineleriyle çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, Erciyes'te gün boyu, hafta başına kadar ise aralıklarla kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi, havadan da görüntülendi.