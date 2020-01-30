Kayseri'de kar yağışı etkili olacak

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.

Yapılan açıklamada; "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği ve yarın (31.01.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar yer yer 10-20 cm örtü bırakacağı, ayrıca kar yağışı ile birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, kar sürülmesi ve savrulması ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.