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Kayseri'de karantinadaki Etiyopyalı kadınlardan Cumhurbaşkanına teşekkür

Etiyopya’dan özel uçakla getirilerek Kayseri’de karantinaya alınan Etiyopyalı kadınlar, yurtta her şeyin iyi olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Etiyopya'dan özel uçakla getirilerek Kayseri'de karantinaya alınan Etiyopyalı kadınlar, yurtta her şeyin iyi olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


Eşi Türk olan ve İstanbul'da yaşayan Etiyopyalı Hayatawol Sherif ve Hanansultan Shıfa, ziyaret için gittikleri ülkeleri Etiyopya'da korona virüs nedeniyle mahsur kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan özel uçakla Kayseri'ye getirilen vatandaşların arasında bulunan Sherif ve Shıfa, Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Hunat Hatun Yurdu'nda karantinaya alındı.


Kaldıkları yurtta her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Hayatawol Sherif, “Her şey için çok teşekkür ederim. Burada her şey çok güzel. Hiç sıkıntım yok. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Hanansultan Shıfa ise, “Buraya gelmemize vesile olan öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlığa teşekkür ederim. Burada çalışan herkese teşekkür ederim” dedi.

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