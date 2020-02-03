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Kayseri'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi

Kayseri’de bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.

Kayseri'de bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler mahallesi Meriç sokak üzerinde bulunan bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı evdeki 8 kişi etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye götürüldü.

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