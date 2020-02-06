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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Kamer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, aynı evde kalan yabancı uyruklu 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun gazdan etkilenen 8 yaşındaki Muhammed R.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen A.S.R., F.R. ve H.A. da ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de, olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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