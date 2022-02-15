İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçi mahsur kaldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alt yapı çalışması yapan KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yaklaşık 5 metrelik çukurda mahsur kalan işçiyi kurtarmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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