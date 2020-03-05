İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de kaybolan 2 kardeş bulundu

Kayseri’de iki gün önce sabah saatlerinde ’okula gidiyoruz’ diyerek evden çıkan ve daha sonrasında haber alınamayan 2 kardeş bulundu.

Kayseri'de iki gün önce sabah saatlerinde 'okula gidiyoruz' diyerek evden çıkan ve daha sonrasında haber alınamayan 2 kardeş bulundu.


Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa mahallesinde oturan 15 yaşındaki Ahmet Bircan Tunçbilek ve 13 yaşındaki Halil Tunçbilek, Salı günü sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz' diyerek evden ayrıldı. 2 kardeşin anne ve babası, akşam olmasına rağmen oğulları gelmeyince polise haber verdi. Salı günü akşam saatlerinden itibaren sokak sokak gezerek çocuklarını arayan baba Mehmet Tunçbilek ve beraberinde çocukları arayan öğretmenleri, vatandaşların ihbarı ile dün akşam saatlerinde kayıp iki kardeşi Sivas Caddesi üzerinde buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.