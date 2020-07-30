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Kayseri'de Kayserispor coşkusu

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezonda da Süper Lig’de mücadele edecek olması Kayseri’de büyük sevinçle karşılandı.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek olması Kayseri'de büyük sevinçle karşılandı.


Korona virüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen Süper Lig'de 2019-2020 futbol sezonunda son 3 sırayı alan takımların küme düşmemesi yönünde TFF'nin aldığı karar Kayseri'de büyük sevinçle karşılandı. Süper Lig'de geride kalan sezon için küme düşmenin kaldırılmasından sonra Kayseri kale surlarına büyük pankartlar asıldı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Tamer imzası taşıyan pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e şükran edildi sunuldu.

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