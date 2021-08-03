Kayseri'de kaza sonrası can pazarı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki ağaca ardından karşı yola çıkarak başka bir araca çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde, M.E. yönetimindeki Tofaş marka araç 07 ATT 52 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaca, ardından da karşı yoldan gelen S.A. yönetimindeki 38 LJ 075 plakalı Totoya marka araca çarptı. Kazada, 07 ATT 52 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan S.E., A.E. ve 38 LJ 075 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan M.E. ile S.E. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.