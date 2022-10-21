İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de kesinleşmiş cezası olan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi İncesu ilçesinde yakalandı.


Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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