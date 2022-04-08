İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Osman Kavuncu, Anafartalar, Gesi Fatih, Anbar, Yavuzlar ve Yenişehir Mahallelerinde farklı adreslerde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., F.Ç. N.D. C.T., R.Ü ve U.K. yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.