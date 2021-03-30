Kayseri'de kırmızı çizgiler çizildi, yaya geçitlerine dikkat çekildi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kırmızı Çizgimizi Çiziyoruz' Etkinliği kapsamında Kayseri'de yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bu konuda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nadir Çelik ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ‘Yayalar kırmızı çizgimizdir' sloganı attığı etkinlikte, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, sürücülere broşür dağıttı.

Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bugün özellikle yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile başlatmış olduğumuz çalışmaların sahadaki yansımalarını hep beraber görelim istiyoruz. Bu konuda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak istiyoruz. Bu dönemde eğer halen yaya geçitlerinde trafik kazaları meydana geliyorsa bunun sebebinin bizler olduğunu, araç kullanıcılarında olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü yaya geçitleri yayaların geçmesi içindir. Özellikle sürücülerimizden yaya geçitlerine yaklaşıkları zaman çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz. biliyorsunuz ki, şehir içinde ve şehirler arası yolda hız limitleri belli. Bizler şehir içindeki hızımızı belirlenen bir miktar dahilinde yaparsak, bu konuda hız limitini aşmazsak bu kazaların meydana gelme oranı da azalır. Burada her şey bizlerin elindedir. Sürücülerin elindedir. Ayağımızı yaya çizgisine attığımız andan itibaren geçiş önceliği yayalarımızındır. Bugün de bu konudaki farkındalığı artırmak için çocuklarımızla birlikte sahaya çıktık” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Öncelik her zaman için yayalarındır. O açıdan ayağını vatandaşlarımızın yaya geçitlerine girdiği andan itibaren araçlarımızın durmasını istiyoruz. Kurallara uyduğumuz zaman kazaların olmayacağını ya da en az olacağını hepimiz biliyoruz. Hatalar silsilesine sebep olmayalım. İnşallah hepimiz kurallara uyalım ve sağlıklı bir şekilde ömrümüzü tamamlayalım” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nı gezen protokol, vatandaşlara kırmızı düdük hediye etti.