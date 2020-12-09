Kayseri'de kısıtlama sonrası meydan ve caddeler sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanan kısıtlamalar sonrasında, Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, saat 21.00 itibari ile Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı.

Kısıtlamanın başlaması ile polis ekipleri de trafikteki araçlar ve şahıslar üzerindeki kontrollerini sürdürdü.