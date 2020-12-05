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Kayseri'de kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar

Kayseri’de hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kayseri'de hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam başladı. Kayseri'de de kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Havadan görüntülenen Cumhuriyet Meydanı'ndaki hareketsizlikte objektiflere yansıdı.


Öte yandan, polis ekipleri de kent genelinde uygulamalarını artırdı.

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