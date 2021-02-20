İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de kömür tozu yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

Kayseri’de devrilen kömür yüklü tırın şoförü yaralanırken, Sivas yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kayseri'de devrilen kömür yüklü tırın şoförü yaralanırken, Sivas yolu bir süre trafiğe kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas Yolu Kuzey Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, A.F.'nin kullandığı 33 ASZ 23 plakalı kömür tozu yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü A.F. yaralanırken, kömür tozları da yola saçıldı. A.F., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kapanan yol, kömür tozlarının kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.