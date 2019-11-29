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Kayseri'de kömürlük yangını

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Mustafa mahallesi Taşkılıç caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri söndürerek, soğutma çalışmasını tamamladı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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