Kayseri'de konutlardaki doğalgaz tüketimi arttı

Konutlardaki doğal gaz tüketimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış gösterirken, doğal gazın en çok tüketildiği ilçe Melikgazi oldu.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz, pandemi ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı, kısmi kapanma gibi kısıtlamaların etkisinde geçen 2021 yılının ilk altı ayındaki doğal gaz tüketimine ilişkin verileri açıkladı. Pandemi döneminde de güvenli ve kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Kayserigaz, 2021 yılının ilk altı ayında 570 bini aşkın abonesine 411.5 milyon standart metreküp doğal gaz ulaştırdı.

"Konutlarda en çok doğalgaz tüketimi Şubat ayında gerçekleşti"

Konut abonelerinin doğal gaz tüketimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış göstererek, 289 milyon 589 bin standart metreküp olarak gerçekleşti. Resmi kurum ve sanayi kuruluşları gibi diğer tüketimler ise düşüş kaydetti. Konut haricindeki diğer tüketimler, 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak, 72 milyon 527 bin standart metreküp oldu. Yılın ilk altı ayında konutlarda en fazla doğal gaz tüketimi şubat ayında gerçekleşirken, doğal gazın en çok tüketildiği ilçe Melikgazi oldu.