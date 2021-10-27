Kayseri'de korona virüs nedeniyle kapanan okul yok

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Kayseri'de korona virüs nedeniyle kapanan bir okulun olmadığını söyleyerek, “Karantinaya alınıp da uzaktan eğitim yapan sınıflarımız var. Bunun oranı da çok düşük” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun yaptığı açıklamada, milli eğitim camiası olarak korona virüsle mücadelelerin kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi. Okulların çocuklar için en güvenli yerler olduğunu kaydeden Durgun, “Kayseri'de korona virüsle mücadelemiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Kapanan okulumuz yoktur. Karantina süreci çerçevesinde bir sınıfta birden fazla öğrenci de pozitif vaka görüldüğünde karantina tedbirleri uygulanarak uzaktan eğitim yapan sınıflarımız var. Bu sınıfların sayısı her geçen gün aşağıya doğru düşüyor. Uzaktan eğitim sırasında çocuklara açmış olduğumuz derslerin sayısı her geçen aşağı düşüyor. Bu da yüz yüze eğitimin artmış olduğunu gösteriyor. Şunu çok net söyleyebiliriz. Kayseri'de okullarımız çocuklarımız için dışarıya göre çok daha güvenli alanlarımızdır. Çocuklarımızın buraya gelmesinden dolayı dışarıya hastalık taşınmıyor. Okullarımızın çocuklar için en korunaklı alanlar olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Okullarda pandemi nedeniyle korkulacak bir durumun olmadığının altını çizen Ahmet Saim Durgun, korona virüs nedeniyle kapanan bir okulun olmadığının altını çizerek, “Çocuklarımız burada hijyen açısında, temizlik açısından, korunma açısından emin ellerdeler. Bütün öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve çalışanlarımız buraların hijyenini kontrol etme açısından canla başla çalışmaktadırlar. Onun için bir sıkıntımız yok pandemi sürecinde korkulacak, endişeye düşülecek bir durum söz konusu değil. Kapanan okulumuz yok. Karantinaya alınıp da uzaktan eğitim yapan sınıflarımız var. Bunun oranı da çok düşüktür” diye konuştu.