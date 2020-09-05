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Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bursluluk sınavı yapıldı

Kayseri’de öğrenciler, bursluluk sınavına koronavirüs tedbirleri kapsamında girdi.

Kayseri'de öğrenciler, bursluluk sınavına koronavirüs tedbirleri kapsamında girdi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim öğretim dönemi bursluluk sınavları Kayseri'de yapıldı. Sınav öncesinde öğrencilere maske verildi ve elleri dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınava girecekleri salona alınan öğrenciler, 100 soruyu doğru cevaplamak için ter döktü.


Öğrenci velileri de okul dışında çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

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