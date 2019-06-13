Kayseri'de kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 215 gram kubar esrar ve bin 20 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen faaliyet sonucunda; Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesinde S.Y isimli şüpheliye ait evde arama yapıldı.Yapılan armada, 215 gram kubar esrar ile bin 20 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli S.Y. de gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, Jandarma tarafından “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.