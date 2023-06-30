Kayseri'de kurban etleri sucuk oluyor

Kayseri'de kurbanını kesen vatandaşlar, etlerini kasaplarda sucuk ve sucuk içi yaptırdı. Kasap Ali Türkmen, “Kurban etinin bir kısmını vatandaşlar sucuk ve sucuk içi olarak tüketmeye çalışıyor” dedi.

Sucuğuyla ünlü Kayseri'de bayramın 3'üncü gününde vatandaşlar kasaplarda yoğunluk oluşturdu. Kurbanını kesip, etlerini dinlendiren vatandaşlar kasaplara giderek, sucuklarını yaptırdı. Kasaplar ilk olarak, kurban etlerini kıyma yaparak dinlendirdi. Daha sonra baharat ve sarımsağı etle karıştıran vatandaşlar yaklaşık 1 saat süren yoğurmanın ardından sucuk içi haline getirdikleri eti bağırsaklara doldurarak, dinlenmeye bıraktı. Kasap Ali Türkmen, yapılan sucukları dinlendirme aşamasında güneşten ve rüzgardan uzak tutmaları yönünde uyardı.

Hisselerin dağıtılmasının ardından vatandaşların etin bir kısmını sucuk olarak değerlendirdiğini söyleyen Ali Türkmen, “Kurban bayramında vatandaşların kurbanlarını sattık ve kestik. Koyunları koyun parça olarak, parçaladık. Herkesin ayrı ayrı hisselerini böldük. Hisselerde dağıtılacak olanları ayırdık. Daha sonra şişlik ve saç kebap olarak yaptık. Hisse dağıtıldıktan sonra arta kalanı da sucuk yaparak vatandaşlara teslim ettik. Havaların sıcak olmasından dolayı, hisseleri dağıttıktan sonra arta kalan etin bir kısmını vatandaşlar sucuk ve sucuk içi olarak tüketmeye çalışıyor. İlk olarak eti yağ oranlarını ayarlayarak, kıyma haline getiriyoruz. Sarımsağını ve baharatını katıyoruz ve uzun süre yoğuruyoruz. 2-3 saat dinlendirip, makine de sucuk aşamasına getiriyoruz. Vatandaşlarımızda bunu 3 gün serin yerlerde muhafaza ederek, buzdolaplarına koyuyorlar. Vatandaşlara sıcak havalarda sucukları gayet az yapmalarını, sucuk içi olarak daha çok tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü birçok vatandaş sucuğu yaptıktan sonra muhafaza edemiyor. Serin yerde bekletsinler. Rüzgar aldırmasınlar. Güneşin olduğu kadar rüzgarında sucuğun bozulmasında rolü var” ifadelerini kullandı.