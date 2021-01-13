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Kayseri'de kuvvetli rüzgar ağaçları söktü, çatıları uçurdu

Kayseri’de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ağaçları sökerken, apartmanların çatılarını da uçurdu.

Kayseri'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ağaçları sökerken, apartmanların çatılarını da uçurdu. Rüzgardan dolayı sökülen ağacın park halindeki aracın üstüne devrilmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.


Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Zaman zaman saatteki hızının 70 kilometre hızı bulduğu rüzgar nedeniyle ağaçlar sökülürken, bazı apartmanların çatısı da uçtu. Kocasinan ilçesinde de bir ağacın kuvvetli rüzgar nedeniyle sökülüp park halindeki aracın üstüne devrilmesi de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ayrıca, vatandaşlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken, ağacın söküldüğü anda birinin olmaması da faciayı önledi. Polis ekipleri de çatının uçtuğu yolu trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.


Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Rüzgarın; Güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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