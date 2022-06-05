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Kayseri'de LGS heyecanı başladı

Kayseri’de 21 bin 457 öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı.

Kayseri'de 21 bin 457 öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı.


Tüm Türkiye'de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı. LGS'ye girecek öğrenciler aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı. 2 çocuğunu sınava getiren veli Vural Çakır, “Çocuklar kadar bizlerde heyecanlıyız. Benim iki çocuğum var. Bugün LGS'ye giriyorlar. Allah bütün çocuklara zihin açıklığı versin. Başarılı olsunlar ve haklarında hayırlı olan ne ise o olsun” dedi.

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