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Kayseri'de LGS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı.


Sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinde, sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı. Çocuklarıyla birlikte okullara akın eden veliler de, sınav boyunca yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'den çocuklarının başarılı olması için dualar okudu.


Binlerce öğrencinin istediği liseye girmek için ter döktüğü sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı.

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