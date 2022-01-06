Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 5 milyon TL olan Roma ve Bizans dönemine ait 5 bin 100 adet sikke ile yurt dışına çıkarılmadan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesinde 2 müstakil eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri 5 milyon TL olan Bizans ve Roma dönemine ait 5 milyon 100 adet sikke, 2 farklı heykel ve 1 tüfek ele geçirildi. Şahısların tarihi eserleri yurt dışına çıkaracağı öğrenilirken, ele geçirilen malzemelerin müzeye teslim edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.