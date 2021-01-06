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Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını

Kayseri’de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kayseri'de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, masa sandalye üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Çıkan yangında fabrikanın bir kısmının çatısı çöktü. Fabrikada çalışanların olmamasından dolayı yaralanan olmazken, 3 hangarda yangın devam ediyor.


İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının büyüklüğü İHA Drone'u ile havadan görüntülendi.

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