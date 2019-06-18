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Kayseri'de Muhammed Mursi için sela verildi

Mısır’da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri’de sela verildi.

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri'de sela verildi.


Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dün mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Kayseri'de de hayatını kaybeden Muhammed Mursi için sela verildi. Selanın ardından, "Bugün Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi nedeniyle öğle namazını müteakip Hunat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Allah şehadetini kabul eylesin" denildi.

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