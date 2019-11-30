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Kayseri'de 'Muhteşem Cuma' izdihama sebep oldu

Tüm dünyada olduğu gibi Kayseri’de de başlayan ’Muhteşem Cuma’da vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için mağazalara akın etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Kayseri'de de başlayan 'Muhteşem Cuma'da vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için mağazalara akın etti.


Tüm dünyada her yılın Kasım ayının son haftasında firmalar tarafından yapılan indirimli satışlar Kayseri'de de başladı. Kayserili vatandaşlar, indirimli ürünlerin satıldığı mağazalara akın ederek alışveriş yapmaya çalıştı. Mağazaların açılışıyla birlikte önceden belirledikleri ürünleri indirimli almak için içeriye hücum eden insanlar, zaman zaman izdiham yaşanmasına neden oldu.


Uzun uğraşlar sonrası istediği ürünü bulan vatandaşlar, kasa önlerinde de saatlerce beklemek zorunda kaldı. BYZ Outlet Alışveriş Merkezi'nde şubesini açan Bilinçli Tüketim Mağazalar Bölge Müdürü Taner Kılıçaslan, Kayserili vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkürlerini ileterek; "BTM firması 2005 yılında kuruldu. Şuanda 65 şubemizle Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz. İnsanlara en uygun fiyatla kaliteli ürün satmak istiyoruz. Kar marjımızı düşük tutuyoruz, herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Kayserililere çok teşekkür ediyorum, çok ilgi gösterdiler" dedi.


BYZ Outlet AVM Yöneticisi Özlem Özgen ise etkinlik ve markalarla Kayserililere hizmet vermeye devam edeceklerini kaydederek; "Fırsatları Kayserililerle tanıştırmış olduk. BYZ Outlet AVM'de daha güzel işlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi takip etsinler. Hem çocuk, hem aile etkinliklerimizle, hem markalarımızla yerel ve ulusalda çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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