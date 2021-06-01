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Kayseri'de Mutlu YüzlerProjesi ile Türkiye Şampiyonası'na 12 sporcu katılacak

Ankara’da 6 Haziran’da yapılacak olan İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na Kayseri’den Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 12 sporcu katılacak.

Ankara'da 6 Haziran'da yapılacak olan İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na Kayseri'den Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 12 sporcu katılacak.


İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 6 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Bu şampiyonaya Kayseri'den Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 12 sporcu katılacak. Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser, proje kapsamında 100'e yakın İşitme engelli bireyi spora teşvik ettiklerini ve bunun 50'ye yakın olan büyük bölümünün Taekwondo branşında oldugunu belirtti.


Eser, “Bu kaliteli bir ekip işi. Kayseri'de işitme engelli Taewando alanında spora teşvik ve katılım sağlanması konusunda özverili çalışmalarından dolayı Antrenör Ayşegül Kılıç Bolat'a teşekkür borçluyuz” dedi.

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