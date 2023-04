Kayseri'de odalar ve borsadan TOBB Konut Seferberliği'ne tam destek

Kayseri'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalar Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde bir araya gelerek, TOBB tarafından 1 milyar TL destekle başlatılan Kalıcı Konut Seferberliği ile ilgili istişarelerde bulundu.

Toplantıya Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Bünyan Ticaret Odası, Develi Ticaret Odası ve Yahyalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Meclis Başkanlık Divanı üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, depremin ilk gününden itibaren tüm Oda ve Borsaların seferber olarak ciddi manada destekler verdiklerini hatırlatarak, “Zor zamanlarda Türk halkının nasıl kenetlendiğini, bir ve beraber hareket ettiğini bu süreçte bir kez daha gördük. Sanayicilerimiz, işadamlarımız, tüccarımız hatta evindeki bulgurun yarısını getiren ev hanımlarımız hayır yapmakta yarıştılar. Bu süreçte Türk milletinin büyüklüğünü bir kez daha görmüş olduk. Ben sanayici ve işadamlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize, tüm Türk halkına canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 1 milyar TL destekle kalıcı konut kampanyası başlatıldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “TOBB önderliğinde, 1 milyar TL destekle “El Verin Ev Yapalım” konut kampanyası başlattık. Bu kapsamda, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. Konutların ihalesinden yapımına kadar tüm aşamalar TOBB tarafından koordine dilecek. Hayırseverlerimiz kampanyaya istediği tutarda bağış yapabilecek. Ayrıca hayır severlerimizin zekatları da kabul edilecek. Kampanya kapsamında bağış tutarının tamamı vergi matrahından düşürülebilecek ve kampanya hesapları 1 Temmuz tarihine kadar açık olacak. Bizlerde Kayseri'deki TOBB'a bağlı odalar olarak bu kampanyaya tam destek veriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve hayırseverlerimizi bir tuğla da olsa kampanyamıza katkı sunmaya davet ediyoruz. İnşallah yardımlaşma içerisinde depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturup, bu bölgelerimizi bir an önce ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, asrın felaketi olarak nitelendirilen bir felaket yaşadıklarını belirterek, “Bu felakette Türk milleti birlik ve beraberliği ile yaraları sarmaya çalıştı. Biz de felaketin ilk gününden bu zamana kadar Kayseri olarak muhteşem bir mücadele ortaya koyduk. Mükemmel bir koordinasyon merkezi kurduk. Kayserili hayırsever hemşehrilerimizin üst düzey yardımlarıyla deprem bölgesine yardımlarımızı gönderdik. Hepinizden Allah razı olsun. Bölgedeki bilanço ağır. Allah'ın izni ile birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketin de üstesinden geleceğiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan konut kampanyasına değinen Gülsoy, “Bölgede 850 bin konut ihtiyacı olduğundan bahsediliyor. Bu yükün altından kalkmak kolay değil. Allah'ın izni ile Türk milleti olarak dayanışma içerisinde bunun üstesinden geliriz. Bu süreçte bütün odalarımıza görev düşüyor. Hayırsever olan bu şehir inanıyorum ki bu konuda da elinden gelen alicenaplığı sergileyecektir. Allah nasip ederse deprem bölgesine bir Kayseri mahallesi, olmazsa bir sokak kurmak hepimizin hedefi olmalı. Oradaki vatandaşlarımız kalıcı konutlara kavuşturularak bir an önce ticaret hayatının başlaması lazım. Çıktığımız bu hayırlı yolda Allah yardımcımız olsun. Az çok demeden kampanyaya destek olarak Şehrimizin namını yürütmemiz lazım” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Başlamış, bu süreçte Kayseri olarak güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade ederek, “Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na böylesine hayırlı bir kampanyaya öncülük etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri olarak ilk günden beri göstermiş olduğumuz dayanışma örneğini bu kampanyada da devam ettirerek elimizden gelen katkıyı sunacağız. Rabbim çıktığımız bu hayırlı yolda hepimizin yardımcısı olsun. Az çok demeden, kampanyanın bitimine kadar hepimiz elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

Bünyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naim Yavuz, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günlerden geçtiğimizi belirterek, “Bu kampanyaya herkesin karınca kararınca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağına eminim. İnşallah bizde Bünyan Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşeni fazlası ile yapmaya çalışacağız” dedi.

Develi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Türk halkı olarak zor bir süreçten geçtiğimizi belirterek, “Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımız önderliğinde başlatılan kampanyayı çok anlamlı buluyoruz. Biz de Develi olarak kampanyaya elimizden gelen katkıyı sunacağız. Acımız büyük, Rabbim bu acıları bizlere bir daha yaşatmasın inşallah” dedi.

Yahyalı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koyuncu ise, “Türk halkı bir ve beraber oldukça her türlü sorunun üstesinden gelecektir. Biz de çatı kuruluşumuz TOBB tarafından başlatılan kampanyaya her türlü desteği vererek, depremzede kardeşlerimizin bir an önce kalıcı konutlara kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.