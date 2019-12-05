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Kayseri'de öğrenci servisi yan yattı

Kayseri’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda öğrenci servisi yan yattı.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda öğrenci servisi yan yattı. Servisin içinde bulunan 12 öğrenci kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda içinde 12 öğrencinin bulunduğu servis, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen kazada servisteki 12 öğrenci kontrol amaçlı Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı.

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