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Kayseri'de Okçuluk büyük ilgi görüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörleri Ramazan Açıkgöz, Ali Vatansever ve Mustafa Vatansever, Demir Karamancı İlköğretim Okulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında eğitimlere başlanacak olan Okçuluk branşını tanıttılar.


Alanlarında uzman olan ve birçok şampiyon sporcu yetiştirerek branşlarında ön plana çıkan antrenörler son olarak Demir Karamancı İlköğretim Okulunda GSB Spor Okulları hakkında bilgi vererek, kurslara davet ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; “GSB Spor Okulları aracılığıyla sporu tabana yayarak, spor kültürün 3'ten 93'e aşılamak istiyoruz. Bu kapsamda antrenörlerimiz okullarda çalışmalar yaparak kendi branşlarını tanıtıyor ve kurslara davet ediyor. Pandemiden dolayı evlerine kapanmak zorunda kalan gençlerimizi bu kurslarla hareketli bir yaşama davet ediyoruz” dedi.

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