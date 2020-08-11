Kayseri'de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri'de okulların açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okul müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde okulların açılmasına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri genelinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile sosyal medya üzerinden toplantı yaptı.

Ekinci, alınması gereken önlemler hakkında müdürlerle görüş alışverişinde bulundu.