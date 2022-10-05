Kayseri'de organize suç örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde organize olarak hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik olarak çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda organize suç örgütü mensubu M.K., F.K. ve Z.A. yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.