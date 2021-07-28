İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de orman yangını

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Aladağlar Milli Parkı yakınlarında devam eden yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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