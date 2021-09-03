Kayseri'de otobüsçü esnafından ‘fiyat' eylemi

Kayseri'de özel halk otobüsü esnafı, belediye tarafından yapılan ücret teklifinde fiyatların düşürülmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından daha önce kilometre başına 6.24 TL'den anlaşılan ücretin 5.84 TL'ye düşürülmesine tepki gösteren yaklaşık 70 özel halk otobüsü esnafı, belediye önüne gelerek eylem yaptı. Esnaflar Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşmek isterken, polis ekipleri belediye önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Başkan Büyükkılıç ile görüşmek isteyen esnaf belediye önünde oturarak, “Esnaf burada, başkan nerede?” ve "Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu istifa" sloganları attı. Daha sonra Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile görüşmek için belediyeye geldi.

Eyleme katılan halk otobüsü sahiplerinden Hamdi Aydın, “Geçenlerde geldiğimizde yine konuşuldu bu fiyat konusu. Elden geçireceklerini, gerekeni yapacaklarını söylediler. Tam 6 sefer toplandık dağıldık ama sonuç itibarı ile nihai bir yere varamıyoruz. Genel sekreterimiz belediyelerde para olmadığını söylüyor bize. Bize idare ettiğimizi ve ilgileneceklerini söyleyerek geri gönderdi. 18 ayın sonunda bizler iyi bir rakam beklerken, geçmiş yönetimdeki oda yönetiminin vermiş olduğu sözleşmedeki 5.80 TL teklifini önümüze getirerek çalışıyorsanız bu, çalışmıyorsanız bu değildir diyerek engel koydu. Biz şu an 6.24 TL alıyoruz ama bunu 5.84 TL'ye çekiyorlar. Burada zarar konusu değil. Benim arabamı 14 gün yatırdılar, 3 bin TL devlet desteği verdiler. 20 gün yatırdılar, 5 bin TL destek verdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arabasının yıpranma payı olarak 10 bin TL verdi. Daha dün yine orada yüzde 12 zam verildi. Haziran ayı içerisinde yüzde 18 destek verdi. Toplanarak birliklerle beraber giderlerini yaptılar ama bizim Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım bize destek vermiyor. Vermedikleri için de biz mağduruz” ifadelerini kullandı.

Belediyedeki görüşmenin ardından esnafı sakinleştirmeye çalışan Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin, “Genel Sekreterimiz Hüseyin Beyhan ile görüştüm ve kendisi de teyit etti bize yardımcı olacaklarını. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da ricası ve ben de sizden rica ediyorum dağılalım. Daha sonra istişare edeceğiz konuları” dedi.

Şahin'in sözlerinin ardından otobüsçü esnafı dağıldı.