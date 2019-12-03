Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak kanala uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Bekir Yıldız Bulvarı ile Bağdat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (31) yönetimindeki 38 ABS 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kanala uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracından çıkardığı Ö.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.