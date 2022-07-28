İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de otomobil yan yattı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Caddesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 DC 777 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda inceleme yaptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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