İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de bir otomobilin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kayseri'de bir otomobilin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Nazımbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan 66 AY 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun karşıya geçmek isteyen yayalara çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada karşıya geçmeye çalışan O.A., F.İ. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan yayalardan O.A. ve F.İ kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kimliği belirlenemeyen şahıs ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.