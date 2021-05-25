Kayseri'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selin Buse Ş.'ye (16), T.G. (37) idaresindeki 38 UA 541 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazada ağır yaralanan Selin Buse Ş. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Talihsiz genç kız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.