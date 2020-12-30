İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri’de 2 komşu esnaf arasında çıkan otopark kavgasında, esnaflardan biri komşusu ve elemanını tabanca ile yaraladı.

Kayseri'de 2 komşu esnaf arasında çıkan otopark kavgasında, esnaflardan biri komşusu ve elemanını tabanca ile yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emlakçılık yapan K.T. ile medikalci olan dükkan komşusu T.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.T., üzerinde bulunan tabanca ile iş yeri komşusunu T.A. ile yanında çalışan A.C.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ateş edilmesi sonucunda A.C. bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.C. ve T.A hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahıs için arama çalışması başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.