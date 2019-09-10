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Kayseri'de özel reçeteye tabi 44 tane hap ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alınırken, özel reçete tabi olan 44 tane hap ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alınırken, özel reçete tabi olan 44 tane hap ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Y.T., T.K., C.Y., T.S., M.A., Y.H., C.E., M.E., İ.Ş., H.K., E.K., M.Y. ve A.B.S. yakalandı. Yapılan aramada, 9 parça halinde 16.80 gram eroin maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 adet hassas terazi, 3 parça halinde 4.23 gram metemfetamin maddesi, özel reçeteye tabi 42 adet Lyrica hap ve özel reçeteye tabi 2 adet suboxone hap ele geçirildi.


Yakalanan şahıslardan 9'u uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, 1 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan aranmasından, 1 şahıs da uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranmasından dolayı gözaltına alındı.

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