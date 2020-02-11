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Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Züveyr A. ile Alı A. yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar işlemler için emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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