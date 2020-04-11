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Kayseri'de polis ekipleri denetimlerini artırdı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının ardından denetimlerini artırdı.

Ekipler, genelgede yer alan meslek grubu çalışanları haricinde vatandaşları uyardıktan sonra evlerine gönderdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde Pazar akşam saat 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Kayseri'de tedbirler artırıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim yaptı.


Denetimlerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak, kimlik kontrolü yapıldı ve meslekleri soruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında yer alan meslek grubu çalışanları haricindeki vatandaşlar gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.

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